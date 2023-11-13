Во Владимирской области жители посёлка Боголюбово вновь жалуются на неприятный запах и слив сточных...

Во Владимирской области жители посёлка Боголюбово вновь жалуются на неприятный запах и слив сточных вод у своих домов.В социальных сетях стали появляться сообщения от возмущенных жителей Боголюбово о том, что в посёлке 13 ноября (2023 года) ощущается резкий (неприятных) запах. И это крайне беспокоит местное население.По словам очевидцев, подобное в Боголюбово происходят регулярно.Напомним, в 2022 году уже зафиксирован экологический инцидент, когда в микрорайоне Новый Берег стоки стекали в местный пруд. В то время канализацию в Боголюбово обслуживал МУП Владимир Водоканал. И тогда информация вызвала скандал. Жители приглашали СМИ и активно старались привлечь внимание общественности к давней проблеме.И вот, в 2023 году ситуация может повториться. Жители предполагают, что ко вновь возникшей проблеме могут быть причастны суздальские коммунальные системы. Очевидцы сообщают, что оставили на «Госуслугах» соответствующее обращение, а также написали в администрацию поселка Боголюбово. Люди надеются, что власти проведут проверку.Фото: pxfuel.comЧитайте также по теме:Стала известна главная причина, из-за чего во Владимире происходит сброс вредных веществ в реку Рпень: https://vladtv.ru/society/149711/