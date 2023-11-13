Волонтёры из всех городов и районов Владимирской области продолжают работать на победу. Свой...

Волонтёры из всех городов и районов Владимирской области продолжают работать на победу.Свой вклад в помощь фронту вносит и Наталья Ушакова из Ковровского района.У жительницы посёлка Красный Октябрь Натальи Ушаковой нет рук. Поэтому вяжет она.. ногами. Носки, варежки, шапки. Об истории волонтёра рассказал региональный Народный Фронт. Следующую партию теплых вещей на передовую Наталье помогут передать активисты президентского движения. Вяжет для бойцов мастерица не только дома. Она часто приходит в Дом культуры, где трудятся другие волонтёры.- Я варежки умею вязать, следки. С 15 лет начала заниматься, мелочь вязала. Детские вещи, куклы. (То есть все пошло из интереса, а сейчас помогаете фронту?) Да, часто дома вяжу. Люблю этим заниматься.(видео Народного Фронта Владимирской области)