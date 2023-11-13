Замначальника отдела регионального Управления Роспотребнадзора Марсиля Хабибулина рассказала, какое...

Замначальника отдела регионального Управления Роспотребнадзора Марсиля Хабибулина рассказала, какое качество товара гарантировано законом.В России прошла Всемирная неделя качества. Ежегодно она отмечается в первой половине ноября. Это повод напомнить участникам товарно-денежных отношений об их правах и обязанностях, о требованиях к качеству и безопасности товаров и услуг. А что вообще понимается под словом "качество"? Что закон гарантирует потребителю? И в конце концов, так нужен или не нужен чек при возврате товара? - в интервью "Вестям" рассказала замначальника отдела регионального Управления Роспотребнадзора Марсиля Хабибулина.