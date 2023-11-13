Житель города Гусь-Хрустальный обвиняется в жестоком убийстве своего знакомого. Чудовищную историю...

Житель города Гусь-Хрустальный обвиняется в жестоком убийстве своего знакомого.Чудовищную историю «расправы» рассказали в пресс-службе прокуратуры Владимирской области.1-го ноября прошлого года обвиняемый в вечернее время находился в квартире со своей сожительницей и потерпевшим, пришедшим к ним в гости. Компания отдыхала и распивала спиртные напитки.В какой-то момент между мужчинами произошёл серьёзный конфликт, в ходе которого хозяин квартиры взял нож и ударил им оппонента в грудь.Сообщается, что смерть пострадавшего наступила через непродолжительное время от проникающего ранения на месте.Пресс-служба прокуратуры Владимирской области уточняет, что в данный момент уголовное дело с обвинительным заключением направлено для рассмотрения в Гусь-Хрустальный городской суд.Фото: pxfuel.com