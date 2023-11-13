48-летний житель Гусь-Хрустального убил своего знакомого после конфликта, произошедшего во время совместного распития спиртного.

Против 48-летнего жителя Владимирской области возбудили уголовное дело об убийстве. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Владимирской области.Как сообщает ведомство, в ноябре 2022 года к фигуранту пришёл в гости его 28-летний знакомый. Во время распития алкоголя между мужчинами произошёл конфликт, в ходе которого обвиняемый ударил гостя ножом. Тот скончался на месте. Хозяин дома сообщил о совершённом преступлении соседям, а те в свою очередь вызвали скорую помощь и полицию.В ходе расследования были допрошены свидетели, изъяты вещественные доказательства и проведена судебная экспертиза. Обвиняемому избрали меру наказания в виде заключения под стражу.