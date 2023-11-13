Перед судом предстанет житель Коврова, которого обвиняют в приобретении и хранении в целях сбыта немаркированных табачных изделий.

Перед судом предстанет житель Коврова, которого обвиняют в приобретении и хранении в целях сбыта немаркированных табачных изделий. Об этом сообщила прокуратуры Владимирской области.Правоохранители выяснили, что весной 2023 года фигурант купил около 5000 пачек немаркированных сигарет разных марок. Нелегальный товар мужчина хранил в торговом помещении одного из ковровских рынков. Он планировал продать табачные изделия по низкой цене.Стражи порядка сигареты изъяли. Стоимость товара составляет свыше 500 тыс. рублей. В настоящее время уголовное дело в отношении жителя Коврова передано в суд.