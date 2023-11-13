Правоохранители задержали 47-летнего жителя Петушинского района.

Правоохранители задержали 47-летнего жителя Петушинского района. Мужчину подозревают в краже денег с чужой банковской карты. Об этом сообщила УМВД России по Владимирской области.Стражи порядка выяснили, что гражданин подобрал карту на улице и решил воспользоваться находкой. Он зашёл в несколько продуктовых магазинов и набрал товаров на общую сумму свыше 2 тыс. рублей. А затем бросил банковскую карту на улице.Фигуранта задержали, и на допросе он во всём признался. В настоящий момент мужчина находится под подпиской о невыезде.