«Ростелеком» запустил специальную акцию «Навсегда»: клиенты могут подключить все нужные для дома и семьи цифровые услуги по фиксированной цене — тарифы на них не будут повышаться никогда.

«Ростелеком» запустил специальную акцию «Навсегда»: клиенты могут подключить все нужные для дома и семьи цифровые услуги по фиксированной цене — тарифы на них не будут повышаться никогда. В условиях, когда вокруг всё меняется, включая ценники в магазинах, тарифы по новой акции «Ростелекома» будут «Навсегда» радовать своей стабильностью. Подключая удобные и безопасные сервисы домашнего интернета, мобильной