Наталья Бондарчук верит, что ее коллега по цеху Анастасия Заворотнюк
сможет оправиться от болезни. Дочь режиссера Сергея Бондарчука призналась, что периодически
молится за звезду сериала Моя прекрасная няня в церкви.
Наталья Бондарчук верит, что ее коллега по цеху Анастасия Заворотнюк
сможет оправиться от болезни. Дочь режиссера Сергея Бондарчука призналась, что периодически
молится за звезду сериала "Моя прекрасная няня" в церкви.
Заворотнюк и Бондарчук давно знакомы. Кода-то Анастасия снималась
в картине Натальи "Гоголь. Ближайший". Звезда популярного ситкома сыграла Александру
Россет – фрейлину русского императорского двора.
По словам Бондарчук, те съемки пришлись на непростой момент в жизни
Заворотнюк. Артистка только рассталась с любовником – продюсером и актером Сергеем Жигуновым.
Разрыв был крайне болезненным. Анастасия часто делилась с Натальей
переживаниями. Рассказывала, что Сергей был груб и поднимал на нее руку.
"Увы, не обошлось и без этого. Но Настя – невероятно сильный
человек. Она не захотела терпеть такое обращение с ней и ушла", – рассказала
Наталья Бондарчук.
Дочь прославленного режиссера слышала о тяжелом недуге подруги.
Она не сомневается, что поправится.
"Настя – мужественный человек с огромной силой духа. Все
будет хорошо", – цитирует Наталью Бондарчук
11 Дек 2019 в 4:42 PST
Напомним, по некоторым данным звезда сериала "Моя прекрасная
няня" лечится от рака. Ей был поставлен диагноз
"глиобластома". На днях СМИ сообщили, что актриса наблюдается Европейском
медицинском центре. Якобы у нее парализована вся правая сторона тела.