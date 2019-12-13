Наталья Бондарчук верит, что ее коллега по цеху Анастасия Заворотнюк сможет оправиться от болезни. Дочь режиссера Сергея Бондарчука призналась, что периодически молится за звезду сериала Моя прекрасная няня в церкви.

Наталья Бондарчук верит, что ее коллега по цеху Анастасия Заворотнюксможет оправиться от болезни. Дочь режиссера Сергея Бондарчука призналась, что периодическимолится за звезду сериала "Моя прекрасная няня" в церкви.Заворотнюк и Бондарчук давно знакомы. Кода-то Анастасия снималасьв картине Натальи "Гоголь. Ближайший". Звезда популярного ситкома сыграла АлександруРоссет – фрейлину русского императорского двора.По словам Бондарчук, те съемки пришлись на непростой момент в жизниЗаворотнюк. Артистка только рассталась с любовником – продюсером и актером Сергеем Жигуновым.Разрыв был крайне болезненным. Анастасия часто делилась с Натальейпереживаниями. Рассказывала, что Сергей был груб и поднимал на нее руку."Увы, не обошлось и без этого. Но Настя – невероятно сильныйчеловек. Она не захотела терпеть такое обращение с ней и ушла", – рассказалаНаталья Бондарчук.Дочь прославленного режиссера слышала о тяжелом недуге подруги.Она не сомневается, что поправится."Настя – мужественный человек с огромной силой духа. Всебудет хорошо", – цитирует Наталью Бондарчук11 Дек 2019 в 4:42 PSTНапомним, по некоторым данным звезда сериала "Моя прекраснаяняня" лечится от рака. Ей был поставлен диагноз"глиобластома". На днях СМИ сообщили, что актриса наблюдается Европейскоммедицинском центре. Якобы у нее парализована вся правая сторона тела.