40-летняя певица Альбина Джанабаева относится к той особой категории женщин, которые с возрастом становятся все более привлекательными. Звезда часто снимается в откровенных фотосессиях, хотя далеко не каждая представительница шоу-бизнеса может себе это позволить в ее возрасте.

40-летняя певица Альбина Джанабаева относится к той особой категории женщин, которые с возрастом становятся все более привлекательными. Звезда часто снимается в откровенных фотосессиях, хотя далеко не каждая представительница шоу-бизнеса может себе это позволить в ее возрасте.Так исполнительница снова приняла участие в профессиональной съемке. Она предстала в роскошном образе – черном бюстгальтере балконет и белом жакете оверсайз. Стилисты сделали Альбине яркий мейк-ап и сделали укладку "мокрых волос". Дополнили образ крупные серьги в ушах.Фото сделано с такого ракурса, что открывается великолепный вид на грудь Джанабаевой. При этом в глаза сразу бросается родинка, украшающая одну из половин."Кипит голова от подготовки отчетов? Опаздываете из-за пробок? Не знаете, что подарить близким? С ума сводят толпы людей? Не высыпаетесь? Хочется все бросить? Выдохните и улыбнитесь... Скоро 31 декабря", – написала супруга Валерия Меладзе в своем микроблоге.10 Дек 2019 в 10:09 PSTПоклонникам соблазнительный кадр явно пришелся по душе. Они писали Альбине всевозможные комплименты, отмечая ее неземную красоту, данную от природы. "Всегда супер-девочка!", "Родинка крутая", "Никакой вульгарности, вы прекрасны!", "Роскошная", "Вами можно только любоваться", – восхищались преданные фанаты."Красивая женщина с пикантной родинкой на груди", – резюмировал обожатель.