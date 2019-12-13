13.12.2019

2019-12-13 11:45:02

Александровские борцы со свалкой лично привезли «грозное письмо» в Минприроды

В «Единый день приемов» борцы с Александровской свалкой пробились на прием в Министерстве природных ресурсов и экологии РФ. И организовали рабочую группу при райадминистрации.

«Прошла отличная рабочая встреча, - делятся они своими впечатлениями в соцсетях. - Обсудили закрытие свалки, участие в проекте «Чистая страна», новые тарифы регионального оператора. Подали грозное письмо с требованиями и приложили его к резолюции с подписными листами».

Воодушевленные активисты даже пожелали мусорным компаниям «скорейшего переименования в переработчиков».

В тот же день администрации Александровского района состоялось первое заседание рабочей группы по закрытию городской свалки вблизи деревни Машково. В нее вошли представители общественности, которые хотят район экологически чистым и привлекательным для граждан, отметил ресурс «Уездный город Александров».

Председателем стал Владимир Ловчева, который хорошо известен как предприниматель и отец тяжелоатлета Алексея Ловчева.

«Основные вопросы которые стоят перед группой и администрацией Александровского района — как прекратить завоз ТБО из других регионов, - сформулировал он программу действий - Нужно понять, что будет с александровским мусором, это 45-50 тысяч тонн в год. И четко выработать механизм рекультивации существующего мусорохранилища».

Ловчев отметил, что в компетенцию рабочей группы вопрос о закрытии свалки не входит. Но ее задача «формировать общественное мнение и условия, для того, чтобы такое решение было принято властями».