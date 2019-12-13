Чемпионка Олимпийских игр, Европы и мира объявила о своем решении в эфире Первого канала. По словам спортсменки, она выиграла все, что можно.

Чемпионка Олимпийских игр, Европы и мира объявила о своем решении в эфире "Первого канала". По словам спортсменки, она "выиграла все, что можно".17-летняя звезда фигурного катания заявила, что поклонники не увидят ее в предстоящем сезоне и чемпионате России. Однако Алина пообещала, что не уходит из спорта полностью, отметив, что продолжит тренировки и будет появляться в различных шоу. Загитова добавила, что отказывается от включения в состав российской команды на чемпионаты Европы и мира без отбора.Девушка призналась, что скучает по тем временам, когда ей чего-то не хватало в жизни. Она заявила, что хочет вернуться в то состояние, когда ей хотелось выходить на лед.У меня сейчас все есть в жизни, а всегда должно чего-то не хватать. Я хочу, чтобы вернулось состояние, когда хочу выходить на старт. Я все выиграла уже. Все, что можно было. Наверное, уже доказала всем, что я после Олимпийских игр выиграла еще чемпионат мира. Этим все, наверное, сказаноНапомним, что имеет по золотой медали за одиночные выступления на Олимпийских играх-2018 в Южной Корее, чемпионате мира-2019 в Японии и чемпионате Европы-2018 в России. Однако на проходившем в декабре финале Гран-при фигуристка допустила ошибку в произвольной программе и заняла последнее место.