Московский ЦСКА проиграл в матче баскетбольной Евролиги в Тель-Авиве местному Маккаби с разницей в 10 очков. Этот проигрыш стал для армейцев третьим в пяти последних турах.

Московский ЦСКА проиграл в матче баскетбольной Евролиги в Тель-Авиве местному "Маккаби" с разницей в 10 очков. Этот проигрыш стал для армейцев третьим в пяти последних турах.Первая четверть осталась за сильнейшим российским клубом 29:20. Но затем в игре наметился перелом. "Маккаби" выиграл второй период 25:23, третий — 21:12, четвертый 24:16 и весь матч 90:80. Самым результативным в составе ЦСКА оказался Майк Джеймс, набравший 22 очка.У ЦСКА восемь побед в 13 матчах. Армейцы занимают шестое место. Следующий матч москвичи дома проведут 18 декабря с сербской "Црвеной Звездой".