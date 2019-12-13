Убедительная победа консерваторов на выборах ясно показала, что британцы выступают за Brexit. Об этом заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Великобритания покинет Евросоюз к 31 января 2020 года без каких-либо но, если или может быть.

Убедительная победа консерваторов на выборах ясно показала, что британцы выступают за Brexit. Об этом заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Также он сказал, что итоги голосования "положили конец жалким угрозам о втором референдуме"."Британский народ ясно, однозначно, бесспорно выступил за то, чтобы мы вышли из ЕС", — сказал Джонсон.Также он сообщил, что Великобритания покинет Евросоюз к 31 января 2020 года "без каких-либо "но", "если" или "может быть". Тем самым страна вернет себе контроль над законами, границами, финансами, торговлей и иммиграционной системой, передает ТАСС.Между тем председатель Европейского совета Шарль Мишель призвал британский парламент как можно быстрее заняться ратификацией соглашения о Brexit. Это необходимо для того, чтобы стороны перешли к следующей фазе переговоров и согласовали принципы отношений. Как сообщает "Интерфакс", он заявил, что ЕС готов к тесному сотрудничеству в будущем с Великобританией.Свое поражение на выборах признала лидер британской Либерально-демократической партии Джо Суинсон. Она назвала результаты выборов "глубоко разочаровывающими" и подала в отставку с поста главы партии. Суинсон горда тем, что ее партия "отстаивает открытость, благородство и надежду".