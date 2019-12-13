Отправленного президентом в отставку в связи с утратой доверия Юрия Лужкова похоронили с почестями на главной аллее самого престижного кладбища столицы. На черную от горя вдову бывшего мэра Москвы и одну из самых богатых женщин Европы Елену Батурину было тяжело смотреть. Уход столичного головы восприняли как личную потерю и многие москвичи.

Отправленного президентом в отставку "в связи с утратой доверия" Юрия Лужкова похоронили с почестями на главной аллее самого престижного кладбища столицы. На черную от горя вдову бывшего мэра Москвы и одну из самых богатых женщин Европы Елену Батурину было тяжело смотреть. Уход столичного головы восприняли как личную потерю и многие москвичи.Новодевичье кладбище зимой принимает живых и мертвых посетителей до 17:00 мск. Однако из-за желающих побывать на свежей могиле Лужкова 12 декабря время работы некрополя было решено продлить.Пришедшие на похороны вспоминали грандиозные преобразования Юрия Михайловича в столице: снос гостиниц "Москва", "Минск", "Россия" и "Интурист", перестройку "Военторга", воссоздание в пластике и искусственном камне храма Христа Спасителя, появление на новом месте дворца Алексея Михайловича в Коломенском, "воссоздание" никогда не существовавшего Большого Екатерининского дворца в Царицыно, установку в центре Москвы переработанной и видоизмененной до Петра Первого статуи Христофора Колумба, которую отказались принять в США...За 18 лет изменил облик "дорогой столицы, золотой Москвы" до неузнаваемости, наполнив ее зданиями в неизвестном прежде "лужковском стиле" с башенками и балясинами. Теперь застройку города сравнивают с шедеврами турецкой и египетской курортной архитектуры.Благодарные жители столицы все несли и несли цветы на могилу бывшего мэра. В итоге она исчезла под тысячами гвоздик сразу после похорон. Кто-то вспомнил, что больше букетов бывает только на могиле Иосифа Сталина: в день смерти "отца всех народов" она скрывается под десятками тысяч гвоздик от потомков тех, кто прошел ГУЛАГ, пережил голодомор или был расстрелян в подвалах Лубянки.