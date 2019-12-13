Певец Дима Билан прокомментировал сплетни о том, что он якобы гей. По словам звезды, такая молва о нем
пошла из-за сотрудничества с продюсером Юрием Айзеншписом.
Певец Дима Билан прокомментировал сплетни о том, что он якобы гей. По словам звезды, такая молва о нем
пошла из-за сотрудничества с продюсером Юрием Айзеншписом.
Билан подчеркнул, что попал в шоу-бизнес не из-за того, что
был чьим-то любовником. Он окончил Государственное музыкальное училище имени Гнесиных, по
специальности классический вокал и ГИТИС. Более того Дима был лауреатом нескольких
музыкальных конкурсов.
Юрий Айзеншпис, по словам Димы Билана, вкладывался в его
раскрутку, так как видел в нем потенциал. Между тем артист не стал скрывать,
что слышал разговоры о том, что его продюсер гей.
"Меня никто не ангажировал. Меня никто не склонял к чему-то.
Я за ним такого не замечал. Хотя слух ходил. Я приходил к нему в гости. Общался
с ним. Не знаю, может быть он видел во мне какого-то сына. Я мог говорить с ним
абсолютно откровенно. Даже обижал его периодически, говорил: "Как так вы живете
и у вас нет друзей? У меня вон сколько друзей, а у вас друзей нет", – сказал
Дима Билан в ютуб-шоу "А поговорить?".
Вокалист отметил, что именно Айзеншпис спас его от краха певческой
карьеры. У Билана был период активной клубной жизни. Он влюбится в девушку и на
неделю с ней пропал, поставив гастроли под угрозу срыва. "Если бы не он, я бы в
какой-то момент съехал бы с катушек", – добавил артист.
Статьи о нетрадиционной сексуальной ориентации Юрия Шамильевича,
по мнению Димы, могли быть заказные. У продюсера было много конкурентов и
недоброжелателей.
"Тогда все делили поляну. Тогда все равно был полубандитский
"Петербург". Полубандитский рынок. Все друг на друга клепали такое, что будь
здоров. Вспомните, как мочили всех политиков", – рассудила знаменитость.
После признался, что разговоры о его якобы
любви к мужчинам, его не обижают. "Мне
все равно. Реально. Может быть года четыре назад цепляло, а сейчас все равно. Я
в этой жизни видел многое и знаю многое", – сказал он.
Вокалист отметил, что на его малой родине в Кабардино-Балкарии сплетням
о его ориентации никто не верит. "Я там Народный артист. Все в порядке", – подчеркнул