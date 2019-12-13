Певец Дима Билан прокомментировал сплетни о том, что он якобы гей. По словам звезды, такая молва о нем пошла из-за сотрудничества с продюсером Юрием Айзеншписом.

Певец Дима Билан прокомментировал сплетни о том, что он якобы гей. По словам звезды, такая молва о немпошла из-за сотрудничества с продюсером Юрием Айзеншписом.Билан подчеркнул, что попал в шоу-бизнес не из-за того, чтобыл чьим-то любовником. Он окончил Государственное музыкальное училище имени Гнесиных, поспециальности классический вокал и ГИТИС. Более того Дима был лауреатом несколькихмузыкальных конкурсов.Юрий Айзеншпис, по словам Димы Билана, вкладывался в егораскрутку, так как видел в нем потенциал. Между тем артист не стал скрывать,что слышал разговоры о том, что его продюсер гей."Меня никто не ангажировал. Меня никто не склонял к чему-то.Я за ним такого не замечал. Хотя слух ходил. Я приходил к нему в гости. Общалсяс ним. Не знаю, может быть он видел во мне какого-то сына. Я мог говорить с нимабсолютно откровенно. Даже обижал его периодически, говорил: "Как так вы живетеи у вас нет друзей? У меня вон сколько друзей, а у вас друзей нет", – сказалДима Билан в ютуб-шоу "А поговорить?".Вокалист отметил, что именно Айзеншпис спас его от краха певческойкарьеры. У Билана был период активной клубной жизни. Он влюбится в девушку и нанеделю с ней пропал, поставив гастроли под угрозу срыва. "Если бы не он, я бы вкакой-то момент съехал бы с катушек", – добавил артист.Статьи о нетрадиционной сексуальной ориентации Юрия Шамильевича,по мнению Димы, могли быть заказные. У продюсера было много конкурентов инедоброжелателей."Тогда все делили поляну. Тогда все равно был полубандитский"Петербург". Полубандитский рынок. Все друг на друга клепали такое, что будьздоров. Вспомните, как мочили всех политиков", – рассудила знаменитость.После признался, что разговоры о его якобылюбви к мужчинам, его не обижают. "Мневсе равно. Реально. Может быть года четыре назад цепляло, а сейчас все равно. Яв этой жизни видел многое и знаю многое", – сказал он.Вокалист отметил, что на его малой родине в Кабардино-Балкарии сплетнямо его ориентации никто не верит. "Я там Народный артист. Все в порядке", – подчеркнул