Сегодня утром, 13 декабря, в Алтайском крае произошла жуткая трагедия. Бушующее пламя унесло жизни четверых детей.

Сегодня утром, 13 декабря, в Алтайском крае произошла жуткая трагедия. Бушующее пламя унесло жизни четверых детей.Инцидент произошел в селе Глубокое . В частном доме вспыхнул пожар, который стал причиной гибели шестерых людей, из них четверо – дети.Прибывшим на место пожарным расчетам потребовалось порядка полутора часов, чтобы потушить пламя.По предварительным данным, причиной трагедии могло стать неисправное печное отопление или замыкание электропроводки.Сейчас на месте работают следователи, сообщаетНа данный момент возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам".