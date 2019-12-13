В основном апартаменты в башнях покупают бизнесмены и топ-менеджеры компаний, офис которых расположен Сити, однако в последнее время к ним добавились чиновники.

Москва по итогам года стала лидером в рейтинге из 45 городов по росту цен на элитное жилье. За год самая дорогая столичная недвижимость, по данным Knight Frank, стала дороже еще на 11,1%. По прогнозам аналитиков, рост цен на московском рынке элитной недвижимости продолжится и в 2020 году. Цены на элитные квартиры в Москве вырастут на уровне 4,5%.Одной из самых привлекательных локаций на рынке элитного жилья является Москва-Сити. Покупка апартаментов в московских небоскребах зачастую кажется недосягаемой роскошью. Андрей Соловьев, директор департамента городской недвижимости Knight Frank, расскажет, так ли это на самом деле и что деловой центр сегодня предлагает желающим обосноваться в его башнях.Срез предложенияПредложение на первичном рынке Москва-Сити постепенно сокращается. Желающих купить недвижимость в небоскребах не становится меньше, а количество башен ограничено.Объем предложения первичного рынка "Москва-Сити" сокращается с середины прошлого года. После выхода в продажу Башни №1 в комплексе Neva Towers в первом квартале прошлого года предложение пополнялось лишь за счет редких новых квот лотов или изменения нарезки в реализующихся башнях, за квартал снижение составило 6%.На текущий момент основная масса ликвидного предложения уже продана. В конце третьего квартала предложение апартаментов на первичном рынке в Сити составило 656 лотов. Сейчас продажи сейчас ведутся всего в трех проектах: Neva Towers, "ОКО" и "Федерация" ("Восток"). С начала 2019 года было продано 239 апартаментов. Отмечается сокращение спроса, однако оно в большей мере связано с высокими показателями первой половины прошлого года, когда в продажу вышла новая башня в составе Neva Towers.Почти 17% квартир и апартаментов в небоскребах Москва-Сити представлены вторичным предложением. Причем каждый второй лот продается в комплексе "Город Столиц". Меньше всего вторичных апартаментов в IQ Квартал – всего 4%. Треть предложения на вторичном рынке представляют апартаменты площадью от 200 до 250 кв м, по 4% приходится как на объекты менее 50 кв м, так и более 250 кв. м. Около 35% апартаментов на рынке вторичного жилья оценивается дороже 120 млн рублей, а объектов дешевле 30 млн рублей – всего 1%.Апартаменты Москва-Сити продаются в основном с отделкой white box – каждый второй вариант предлагается в таком виде (53%). Есть и варианты с ремонтом от застройщика под ключ – как дополнительная опция. Примерно 37% на рынке продаются с финишной отделкой, и только 10% лотов предлагаются без какой-либо отделки. Во втором квартале появились лоты с отделкой появились в комплексе "Федерация" ("Восток"), где расположено порядка 13% от всего объема предложения.Цена не кусаетсяНесмотря на распространенное убеждение в том, что апартаменты в Москва-Сити – это недосягаемая роскошь, средневзвешенная стоимость квадратного метра в деловом центре ниже, чем в других жилых комплексах премиум-класса в Москве.Согласно данным аналитиков международной консалтинговой компании Knight Frank, по итогам третьего квартала 2019 года средневзвешенная цена предложения апартаментов на первичном рынке ММДЦ "Москва-Сити" составила 593 тыс рублей за кв м. Для сравнения средневзвешенная цена в премиальных новостройках Москвы составляет 613 тыс рублей за кв м. Что примерно на 5% ниже.Самый низкий показатель цены на первичном рынке был зафиксирован в строящемся комплексе Neva Towers – 495 тыс рублей кв. м. На вторичном рынке минимальный средний показатель был отмечен в комплексе IQ квартал – 494,7 тыс рублей кв м. Наиболее дорогие первичные предложения располагаются в башне "Федерация" ("Восток"), по причине наличия платиновых апартаментов, средневзвешенная цена которых достигает 851 тыс рублей за кв м.В соседях чиновники, топ-менеджеры и бизнесменыАудитория покупателей апартаментов в Москва-Сити достаточно разнообразна: это инвесторы, иностранцы, люди, которые приобретают недвижимость в небоскребах для собственного проживания или так называемые покупатели "квартир для пиджака" (ориентированы на место локации с привязкой к рабочему месту).В основном апартаменты в башнях покупают бизнесмены и топ-менеджеры компаний, офис которых расположен в ММДЦ "Москва-Сити", однако в последнее время к ним добавились чиновники. Причиной этого стал переезд шести министерств в IQ-квартал, благодаря которому число обитателей делового центра увеличилось на примерно 5 тысяч человек. Многие высокооплачиваемые специалисты из переехавших ведомств, в особенности молодые и бездетные люди, стали рассматривать вариант приобретения недвижимости в "Москва-Сити". И бизнесменов, и чиновников привлекает стоимость, сопоставимая с другими престижными районами, высокий уровень технологического оснащения делового центра и близость к работе. Кроме того, апартаменты в подобных небоскребах все же нельзя назвать обычной квартирой, поэтому многих молодых и обеспеченных людей, которые успели попутешествовать по миру и посмотреть на жизнь в других мегаполисах, интересует не только статусность жилья, но и имиджевые возможности.В дальнейшем мы ожидаем, что поток желающих переехать в одну из башен делового центра будет расти, как минимум за счет сотрудников министерств. Сейчас небоскребы уже перестали быть такой экзотикой, какой были 5 или 10 лет назад. Все больше людей узнает, что зачастую приобрести жилье в Сити обходится не только дешевле, чем в других новостройках города, но зачастую еще и выгоднее с точки зрения инфраструктуры, технологической оснащенности и близости к работе. Кроме того, в ближайшем будущем запланирован выход 1,5 тысяч квартир в комплексе One Tower, который дополнительно подстегнет спрос на недвижимость в деловом центре. Тем не менее, это не должно привести к скачку цен: отсутствие больших зеленых зон и специальных объектов инфраструктуры останавливает покупателей с детьми, а также тех, кто планирует расширение семьи, а новая порция квартир и апартаментов должна удовлетворить весь объем спроса и удержать цены на прежнем уровне.