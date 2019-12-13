Центральный банк России отозвал лицензии у организаций Невский народный банк и Кранбанк. С 13 декабря они не смогут осуществлять финансовые операции, передает . На сайте регулятора ..

Центральный банк России отозвал лицензии у организаций "Невский народный банк" и "Кранбанк". С 13 декабря они не смогут осуществлять финансовые операции, передает .На сайте регулятора сообщается, что "Невский банк" полностью утратил собственные средства из-за хищения части активов. Также организация нарушала федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, уточняетИвановский "Кранбанк" проводил нерыночные операции, которые имели признаки вывода активов. Кроме того, организация занижала величину резервов на возможные потери, передает ".