21-летний Арсений Шульгин второй раз за неделю попал в ДТП. Певица Валерия пока
никак не прокомментировала случившееся.
21-летний Арсений Шульгин второй раз за неделю попал в ДТП. Певица Валерия пока
никак не прокомментировала случившееся.
На сей раз столкновение
с другим автомобилем произошло в Москве. Об этом юноша рассказал в своем "Инстаграме".
Тревожная тенденция заставила звездного наследника
заволноваться. "Ничего страшного нет, но факт забавный. Реально, что
происходит? Может, мне вообще в машину больше нельзя садиться? Жду такси", — цитирует сына исполнительницы .
К счастью, сын в аварии не пострадал. Но
на заднем левом крыле его машины остались царапины.
Напомним, ранее наследник знаменитости вместе со
своей девушкой врезался в отбойник на трассе по пути в Санкт-Петербург. Молодой
человек получил травму лица, а его спутница сломала руку.
Как
писали "Дни.ру", Арсений Шульгин редко посещает светские
мероприятия. Молодой человек занимается бизнесом и IT-проектами. Кроме того, сын активно развивает свой аккаунт в "Инстаграме". На его
страницу подписаны более 850 тысяч человек.