21-летний Арсений Шульгин второй раз за неделю попал в ДТП. Певица Валерия пока никак не прокомментировала случившееся.

21-летний Арсений Шульгин второй раз за неделю попал в ДТП. Певица Валерия поканикак не прокомментировала случившееся.На сей раз столкновениес другим автомобилем произошло в Москве. Об этом юноша рассказал в своем "Инстаграме".Тревожная тенденция заставила звездного наследниказаволноваться. "Ничего страшного нет, но факт забавный. Реально, чтопроисходит? Может, мне вообще в машину больше нельзя садиться? Жду такси", — цитирует сына исполнительницы .К счастью, сын в аварии не пострадал. Нона заднем левом крыле его машины остались царапины.Напомним, ранее наследник знаменитости вместе сосвоей девушкой врезался в отбойник на трассе по пути в Санкт-Петербург. Молодойчеловек получил травму лица, а его спутница сломала руку.Какписали "Дни.ру", Арсений Шульгин редко посещает светскиемероприятия. Молодой человек занимается бизнесом и IT-проектами. Кроме того, сын активно развивает свой аккаунт в "Инстаграме". На егостраницу подписаны более 850 тысяч человек.