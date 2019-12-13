Нижняя палата парламента приняла решения, которые должны защитить участников долевого строительства, рассказал председатель Госдумы Вячеслав Володин. В частности, денежные средства берутся под контроль, а их движение становится более прозрачным.

Нижняя палата парламента приняла решения, которые должны защитить участников долевого строительства, рассказал председатель Госдумы Вячеслав Володин. В частности, денежные средства берутся под контроль, а их движение становится более прозрачным.Принятые Госдумой меры, с одной стороны, направлены на защиту обманутых дольщиков, а с другой – призваны не допустить повторения таких ситуаций, рассказал Вячеслав Володин. Он добавил, что работа по этим направлениям велась с избрания нового созыва нижней палаты парламента."Мы сразу обсудили ситуацию и встретились с обманутыми дольщиками, увидели, что законодательство несовершенно", – отметил спикер Госдумы. По его словам, депутатам пришлось брать на себя решения, которые можно было принять на уровне регионов и муниципалитетов. Так, в 17 субъектах местные власти не допустили появления у себя недобросовестных застройщиков.Теперь же решения были приняты на федеральном уровне. Они позволяют ввести систему мер по защите участников долевого строительства, ставят под контроль денежные средства и делают их движение более прозрачным."Введены счета эскроу, контроль за застройщиком", – подчеркнул Володин.Он добавил, что в рамках компании ДОМ.РФ был создан специальный фонд обманутых дольщиков, который уже провел первые выплаты. Кроме того, был принят закон, согласно которому право на компенсацию имеют также члены Жилищно-строительных кооперативов, если они являются обманутыми дольщиками."Сегодня мы этот вопрос поднимали, обращая внимание правительства, что до сих пор нет подзаконного акта, хотя сам закон принят еще в октябре. Это недопустимо", – заявил председатель Госдумы.Выплаты начались с 1 декабря, однако пока из-за отсутствия соответствующего подзаконного акта под них не попадают члены ЖСК. Полномочный представитель правительства рассказал депутатам о том, что существует поручение вице-премьера о его внесении в течение суток. "Мы надеемся, что к этому вопросу вновь вернемся во вторник", – добавил Володин.Также на заседании 13 декабря были приняты решения о страховании рисков и о контроле за застройщиком. "Мы приняли сегодня решение, которое все обманутые дольщики ждали: об отмене подоходного налога на компенсации, которые они получают", – рассказал спикер нижней палаты парламента. Закон, добавил он, имеет обратную силу и распространяется на выплаты, начавшиеся еще с 1 декабря.Вячеслав Володин отметил эффективную работу профильных комитетов Госдумы и выразил благодарность председателю правительства Дмитрию Медведеву, профильным ведомствам, а также президенту России Владимиру Путину. "Без его поддержки, включенности в этой ситуации мы вряд ли бы могли так быстро выйти на решение вопросов", – обратил он внимание на роль российского лидера.