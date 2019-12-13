Главный персонаж Нового года поделился главными
секретами. Дед Мороз дал интервью Дни.ру.
Главный персонаж Нового года поделился главными
секретами. Дед Мороз дал интервью "Дни.ру".
Совсем скоро 2019 год канет в Лету.
Во все стране царит предновогодняя суета: народ покупает и украшает елки,
готовит подарки родным и близким. И детвора, и взрослые ждут Нового года, как
чуда и верит в то, что заветное желание, загаданное в полночь, обязательно
сбудется.
"Дни.ру"
побывали в гостях у главного волшебника праздника. Дед Мороз с радостью
пообщался с корреспондентом издания, рассказав об интересных и малоизвестных
фактах.
Пожалуй,
никто не знает, сколько ему лет. "Многие гадают: кто считает, что сто, кто 200,
кто 300. А мне столько лет, сколько существует белый свет. Я и не припомню.
Хоть и старый я, но сил волшебных предостаточно. В здоровом теле, здоровый дух!",
– сказал Дед Мороз.
Оказывается, в Великом Устюге
Дед Мороз живет один. А Снегурочка – в Костроме. Волшебник раскрыл секрет:
откуда у него взялась внучка, ведь семьи, насколько известно, у Деда Мороза не
было и нет. "Снегурочка приемная. В лесу заблудилась, как же я мог такую
красоту оставить? Ко мне обещалась приехать. Жду с нетерпением, всегда рад", -
поделился Дед Мороз в интервью.
Также Дедушка рассказал, что
просят дети и взрослые в этом году в подарок. "На дворе 21 век. И роликовые
коньки, и телефоны. Часто пишут: "Дорогой Дедушка Мороз, мы желаем тебе всего
самого наилучшего, ты сделай так, чтобы этот мир стал чуточку добрее и
счастливее", – сообщил Дед Мороз.
Оказывается, и летом
волшебник не отдыхает. "У меня круглый год Новый год. Одно дело – заканчивается,
другое – начинается. Летом проходит праздник – "Экватор Нового года". Экватор
позади, полгода впереди. Праздники устраиваются, фестивали разные. Скучать
некогда! И еще я встречаюсь с приезжающими гостями", – рассказал Дед Мороз в
интервью.
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