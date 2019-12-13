Главный персонаж Нового года поделился главными секретами. Дед Мороз дал интервью Дни.ру.

Главный персонаж Нового года поделился главнымисекретами. Дед Мороз дал интервью "Дни.ру".Совсем скоро 2019 год канет в Лету.Во все стране царит предновогодняя суета: народ покупает и украшает елки,готовит подарки родным и близким. И детвора, и взрослые ждут Нового года, какчуда и верит в то, что заветное желание, загаданное в полночь, обязательносбудется."Дни.ру"побывали в гостях у главного волшебника праздника. Дед Мороз с радостьюпообщался с корреспондентом издания, рассказав об интересных и малоизвестныхфактах.Пожалуй,никто не знает, сколько ему лет. "Многие гадают: кто считает, что сто, кто 200,кто 300. А мне столько лет, сколько существует белый свет. Я и не припомню.Хоть и старый я, но сил волшебных предостаточно. В здоровом теле, здоровый дух!",– сказал Дед Мороз.Оказывается, в Великом УстюгеДед Мороз живет один. А Снегурочка – в Костроме. Волшебник раскрыл секрет:откуда у него взялась внучка, ведь семьи, насколько известно, у Деда Мороза небыло и нет. "Снегурочка приемная. В лесу заблудилась, как же я мог такуюкрасоту оставить? Ко мне обещалась приехать. Жду с нетерпением, всегда рад", -поделился Дед Мороз в интервью.Также Дедушка рассказал, чтопросят дети и взрослые в этом году в подарок. "На дворе 21 век. И роликовыеконьки, и телефоны. Часто пишут: "Дорогой Дедушка Мороз, мы желаем тебе всегосамого наилучшего, ты сделай так, чтобы этот мир стал чуточку добрее исчастливее", – сообщил Дед Мороз.Оказывается, и летомволшебник не отдыхает. "У меня круглый год Новый год. Одно дело – заканчивается,другое – начинается. Летом проходит праздник – "Экватор Нового года". Экваторпозади, полгода впереди. Праздники устраиваются, фестивали разные. Скучатьнекогда! И еще я встречаюсь с приезжающими гостями", – рассказал Дед Мороз винтервью.Материал дополняется