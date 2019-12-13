Накануне, 6 декабря, наследнику Дмитрия Диброва исполнилось шесть лет. Но только спустя несколько дней мать мальчика Полина рассказала о страшной трагедии, случившейся во время торжества.

Накануне, 6 декабря, наследнику Дмитрия Диброва исполнилось шесть лет. Но только спустя несколько дней мать мальчика Полина рассказала о страшной трагедии, случившейся во время торжества.Как оказалось, в самый разгар праздника маленький именинник получил травму. Родители до сих пор не понимают, как это случилось. Никто не видел, на что сын Диброва наткнулся."Крови было море. Наш Федя с подбитым глазом. Слезы, крики..." – поделилась ошеломленная мать.Тем не менее, все обошлось. С мальчиком и его глазом все в порядке. Успокаивать его пришлось долго. По словам девушки, сын Диброва очень нежный мальчик."Конечно, это не помешало ему ни загадать желание, ни насладиться видом красивого торта, ни отведать вкуснятину", – отметила супруга Дмитрия.11 Дек 2019 в 9:59 PSTОтметим, чтобы день рождения выдался на славу, Полине пришлось заранее обратиться в специальное агенство. Появилась задумка устроить тематическую вечеринку. Поэтому все гости: и взрослые, и дети пришли на торжество в костюмах. Все они на один вечер стали героями волшебной сказки "Аладдин". Сын Диброва остался в восторге от феерического торжества.