В эфире телеканала 1+1 президент Украины Владимир Зеленский ответил на высказывание российского коллеги Владимира Путина о газе.

В эфире телеканала "1+1" президент Украины Владимир Зеленский ответил на высказывание российского коллеги Владимира Путина о газе.9 декабря Путин по итогам саммита в "нормандском формате" процитировал стихотворение Сергея Михалкова, говоря о перспективах заключения нового контракта на поставку и транзит газа: "А у нас в квартире газ, а у вас? И у вас есть, и будет". Президент РФ напомнил о предложении Москвы поставлять газ на Украину напрямую – в результате цена для потребителя снизится на 25 процентов.Владимир Зеленский ответил: "А у нас газопровод. И в этом баланс". Украинский лидер добавил, что переговоры по газовому вопросу будут продолжаться, и выразил уверенность, что договор о транзите газа из России в Евросоюз по территории Украины будет подписан после 1 января 2020 года.Зеленский подчеркнул, что данный контракт будет основываться не на политике, а исключительно на экономических интересах, передает РИА Новости.