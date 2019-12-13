Игровой день в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги начался семью матчами. Две результативных передачи Никиты Кучерова помогли Тампа Бэй Лантинг изменить ход встречи с Бостон Брюинз.

Игровой день в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги начался семью матчами. Две результативных передачи Никиты Кучерова помогли "Тампа Бэй Лантинг" изменить ход встречи с "Бостон Брюинз"."Бостон" поразил ворота Андрея Василевского на пятой минуте, и счет 1:0 в пользу гостей держался почти полчаса. Но Стивен Стэмкосс сравнял счет, а в третьем периоде Брейден Пойнт вывел "молний" вперед. В обоих случаях в роли ассистента выступил Никита Кучеров. Далее соперники обменялись голами, что не помешало "Тампе" победить 3:2. Андрей Василевский отразил 28 бросков. Защитник" молний" Михаил Сергачев не записал на свой счет ни одного очка.Не набрал очков и Евгений Малкин, а его "Питтсбург Пингвинз" со счетом 1:0 победил "Кламбус Блю Джекетс". "Баффало Сэйбрз" на своей площадке был сильнее "Нэшвилл Предаторз" 4:3. "Флорида Пантерз" у себя в Майами проиграла "Нью-Йорк Айлендерс" 1:3. Вратарь "пантер" Сергей Бобровский отбил 27 бросков из 30. Его одноклубник Евгений Дадонов результативных действий не совершил."Детройт Рэд Уинг_2 был дома сильнее "Виннипег Джерс" 5:3. Обладатель Кубка Стэнли "Сент-Луис Блюз" на своем льду обыграл "Вегас Голен Найтс" 4:2. Нападающий "блюзменов" Иван Барбашев отработал вхолостую. "Аризона Койотс" переиграла №Эдмонтон Ойлерз" 6:5.