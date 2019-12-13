Накануне Екатерина Климова появилась на публике вместе со своим бывшем мужем Гелой Месхи. Они посетили танцевальный конкурс с участием их общей дочери Беллы.

Накануне Екатерина Климова появилась на публике вместе со своим бывшем мужем Гелой Месхи. Они посетили танцевальный конкурс с участием их общей дочери Беллы.4-летняя звездная наследница приняла участие в исторической теленовелле "Бедная Настя". Девочка выступила достойно, в результате чего получила в награду медаль на соревнованиях. Также Белле вручили памятный подарок и диплом.Заботливые родители всеми силами болели за свою малышку. После конкурса 33-летний Месхи опубликовал на своей странице в Инстаграм-аккаунте снимок с девочкой. На фото он целует победительницу в щеку и нежно обнимает за талию."Любовь...", – написал Гела.12 Дек 2019 в 11:54 PSTКлимова, в свою очередь, совместных фотографий с дочкой и тем более с экс-супругом не выкладывала. Зато она активно делилась записью концерта в Сторис в своем микроблоге.Отметим, причина развода бывших возлюбленных до сих пор остается для всех загадкой. Сами знаменитости эту тему никак не комментируют. Тем не менее, некоторые предполагают, что все дело в большой разнице в возрасте между актерами. И именно из-за этого в паре появились недопонимания. Ведь Екатерина на восемь лет старше Гелы.