Бывшему президенту Киргизии Алмазбеку Атамбаеву предъявили обвинение в убийстве сотрудника спецподразделения Альфа Госкомитета нацбезопасности во время попытки силового задержания бывшего главы государства в его доме в селе Кой-Таш 7 августа.

Бывшему президенту Киргизии Алмазбеку Атамбаеву предъявили обвинение в убийстве сотрудника спецподразделения "Альфа" Госкомитета нацбезопасности во время попытки силового задержания бывшего главы государства в его доме в селе Кой-Таш 7 августа, передает "Интерфакс".По данным МВД Киргизии, после задержания экс-президента в его доме было обнаружено восемь единиц огнестрельного оружия, в том числе СВД, принадлежащая Атамбаеву.Как сообщалось, 7 августа в селе Кой-Таш под Бишкеком спецназ группы "Альфа" пытался задержать Атамбаева силой, но попытка переросла в столкновения с его сторонниками. Один спецназовец скончался от огнестрельного ранения. Шестеро бойцов "Альфы" были взяты в плен и отпущены на следующий день.По словам Атамбаева, он стрелял при попытке задержания. "Оружие было только у меня, я, когда ребята пошли на третий этаж, стрелял пять-шесть раз, рикошет был, я не знаю, но я старался ни в кого из ребят не попадать", — заявил он.Столкновения продолжились 8 августа при новой попытке спецназа задержать экс-президента. После этого Атамбаев сдался сотрудникам правоохранительных органов Киргизии и был арестован.Экс-глава Киргизии подозревается в совершении нескольких тяжких преступлений, в том числе в организации массовых беспорядков и покушении на убийство. Также его обвинили в коррупции и незаконном обогащении. На имущество Атамбаева и членов его семьи наложен арест.