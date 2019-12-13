Эксперты рассказали, какие блюда и напитки поставить на новогодний стол, чтобы не нанести вред организму. Они порекомендовали заранее составить меню.

Эксперты рассказали, какие блюда и напитки поставить на новогодний стол, чтобы не нанести вред организму. Они порекомендовали заранее составить меню.По мнению специалистов, стоит пересмотреть отношение к привычным рецептам. Они посоветовали отказаться от тяжелых для пищеварительной системы салатов с картофелем и майонезом и обратить внимание, кпримеру, на блюда средиземноморской кухни.Врач персонифицированной медицины Маргарита Королева сказала, что лучшезаранее подумать, как будет выглядеть новогодний стол, сообщает телеканал "" со ссылкой на РИА Новости. Кроме того, она порекомендовала устроить небольшую репетицию праздничного застолья."Если вам захочется кремового тортика, селедки под шубой или соленыхогурцов и грибов, то стоит все это купить и попробовать незадолго допраздника, чтобы эти продукты не были для вас вожделенными", – передает слова эксперта газета "".Помимо этого, эксперты рекомендуют не садиться за праздничный стол голодными. Так обязательно рекомендуется изначально легко перекусить, чтобы не злоупотребить обильным питанием, отмечает "".