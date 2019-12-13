Актриса из знаменитого сериала Друзья Дженнифер Энистон не смогла сдержать слез во время прямого эфира. Женщину до глубины души тронула история героев программы.

Актриса из знаменитого сериала "Друзья" Дженнифер Энистон не смогла сдержать слез во время прямого эфира. Женщину до глубины души тронула история героев программы.В рамках развлекательного шоу Эллен Дедженерес зрителям показали историю девушки, мама которой умерла от рака, когда она была еще совсем маленькой. Отец старался уделять дочерям все свое свободное время и заботился о них, как мог.Энистон была так растрогана, что даже разрыдалась.Актриса предложила помочь семье. Как стало известно, пока отец сдочерьми ехали в студию, помощники знаменитости посетили их дом. Зданиеснаружи и изнутри украсили рождественской атрибутикой, установили елку изасыпали каждую комнату подарками.