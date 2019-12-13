Пилот Ferrari Себастьян Феттель может покинуть итальянскую команду и подписать контракт с британской McLaren. Немецкий гонщик Формулы-1 имеет возможность сменить команду после сезона 2020, когда истечет его действующее соглашение.

Пилот Ferrari Себастьян Феттель может покинуть итальянскую команду и подписать контракт с британской McLaren. Немецкий гонщик "Формулы-1" имеет возможность сменить команду после сезона 2020, когда истечет его действующее соглашение.Феттель уже общался с руководителем команды из Уокинга Андреасом Зайдлем по поводу возможного сотрудничества в дальнейшем, сообщает Autosport.Com. Кого именно заменил бы в таком случае Феттель – Ландо Норриса или Карлоса Сайнса-младшего непонятно.В пользу того, чтобы сменить команду говорит внутрикомандный конфликт Феттеля и его партнера монегаска Шарля Леклера. А вот что может помешать его переходу в McLaren – это деньги.Британцы имеют более скромный бюджет и едва ли они смогут позволить себе платить немцу 45 миллионов долларов, которые он сейчас зарабатывает в "Скудерии".