14 декабря на канале Супер покажут очередную серию реалити-шоу ЯнаСупер. По накалу страстей она будет одной из самых драматичных.

14 декабря на канале "Супер" покажут очередную серию реалити-шоу "ЯнаСупер". По накалу страстей она будет одной из самых драматичных.Яна Рудковская и Евгений Плющенко не скрывают трудностей, с которыми сталкиваются сейчас на пути к появлению долгожданного малыша. Став героями реалити-шоу телеканала "Супер", звездная пара посещает центр ЭКО и ведет откровенные разговоры в сопровождении нескольких телекамер. Одна из таких бесед обернулась кошмаром для Яны.Гном Гномыч – сын Рудковской и Плющенко – оказался категорически против появления в семье еще одного ребенка. Как и каждая мама, Яна постаралась подготовить сына братику или сестричке, но хмурый Саша ни в какую не соглашался на уговоры. Он закатил истерику знаменитым родителям!В конце концов Рудковской удалось выяснить причину такого поведения. Оказалось, маленький Саша испугался, что родители перестанут его любить, когда в доме появится еще один малыш. Яна объяснила поведение сына обычной детской ревностью, но признала, что в будущем необходимо уделить этому вопросу больше времени.Стоит напомнить, что уже 44 года. Как говорят врачи, ей стоит все тщательно взвесить перед тем, как делать ЭКО, Ведь перед глазами есть примеры Жанны Фриске и Анастасии Заворотнюк, для которых подобная процедура обернулась драматично.