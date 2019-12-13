Индекс РТС вырос на 2,5% к уровню закрытия предыдущих торгов, до отметки в 1500,07 пункта.

Индекс РТС вырос на 2,5% к уровню закрытия предыдущих торгов, до отметки в 1500,07 пункта.На это указывают данные торгов Московской биржи.Предыдущий раз, когда РТС находился на отметке выше 1500 пунктов, был в октябре 2013 года.Эксперты связывают это с укреплением рубля по отношению к доллару. Снижение же американской валюты по отношению к российской до 62,99 рублей биржевые аналитики связывают с восстановлением мировых цен на нефть после состоявшегося заседания Федеральной резервной системы США.Индекс РТС — один из двух основных показателей Московской биржи наряду с индексом МосБиржи, отражающий состояние наиболее ликвидных акций крупнейших участников основных секторов российской экономики. Расчёт РТС начался в 1995 году со 100 пунктов.