Бывшая солистка женской поп-группы ВИА Гра Альбина Джанабаева похвасталась в социальных сетях фотографиями новой прически. Кадры вызвали смешанные чувства у поклонников.
<a href="https://33live.ru/novosti/13-12-2019-ispugatsya-mozhno-novye-foto-dzhanabaevoj-vyzvali-perepolox.html" target="_blank">Испугаться можно: новые фото Джанабаевой вызвали переполох</a> - Бывшая солистка женской поп-группы ВИА Гра Альбина Джанабаева похвасталась в социальных сетях фотографиями новой прически. Кадры вызвали смешанные чувства у поклонников.
[url=https://33live.ru/novosti/13-12-2019-ispugatsya-mozhno-novye-foto-dzhanabaevoj-vyzvali-perepolox.html]Испугаться можно: новые фото Джанабаевой вызвали переполох[/url] - Бывшая солистка женской поп-группы ВИА Гра Альбина Джанабаева похвасталась в социальных сетях фотографиями новой прически. Кадры вызвали смешанные чувства у поклонников.