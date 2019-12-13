Ваше мнение - ценность!

Бывшая солистка женской поп-группы "ВИА Гра" Альбина Джанабаева похвасталась в социальных сетях фотографиями новой прически. Кадры вызвали смешанные чувства у поклонников.Материал дополняется.

× Загрузка фотографий по теме

× HTML-Код для вставки в блог или сайт