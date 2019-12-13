Петр Порошенко оставил своему преемнику Владимиру Зеленскому огромное число ловушек, грозящих похоронить не только политическую карьеру нового президента Украины, но и саму страну. Одна из таким бомб замедленного действия связана с угрозой развала страны.

Петр Порошенко оставил своему преемнику Владимиру Зеленскому огромное число ловушек, грозящих похоронить не только политическую карьеру нового президента Украины, но и саму страну. Одна из таким "бомб замедленного действия" связана с угрозой развала страны.Радикально настроенные украинские националисты любят сравнивать Петра Порошенко и Владимира Зеленского, отдавая предпочтение первому. Однако, как отмечают эксперты, именно он приложил немало усилий для того, чтобы само существование Украины как единого независимого государства оказалось под большим вопросом."Политика, которую в предыдущие годы проводил экс-президент Петр Порошенко, была направлена на раскол украинского общества и дискредитацию нацменьшинств. Особенно это касалось русских. Устанавливалась неприязнь по языковому фактору и так далее", – цитирует бывшего депутата Верховной рады Спиридона Килинкарова. Он предупредил, что опасная политика, проводимая предыдущим украинским лидером, продолжает давать свои всходы и после его ухода с поста."Эта история не закончена", – уверен бывший народный избранник.То, каким образом ситуация будет развиваться дальше, зависит от действий Владимира Зеленского и его команды. Во время предвыборной гонки он обещал пересмотреть подходы к гуманитарной политике, языковому вопросу и многим другим вещам, напомнил эксперт. "Пока кроме слов, никаких действий со стороны Зеленского в этой сфере я не вижу", – добавил Спиридон Килинкаров.В итоге Владимир Зеленский оказался в ловушке. Петр Порошенко оставил ему настоящую бомбу замедленного действия, спровоцировав серьезный конфликт внутри Украины и начав политику дискриминации в отношении значительной части общества. Попытки исправить ситуацию могут вылиться в массовые протесты радикалов и даже попытку очередного государственного переворота. Бездействие же грозит стране развалом.