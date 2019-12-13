Профессиональные навыки, полученные Игорем Кобзевым во время службы в МЧС, наверняка пригодятся ему и на новом месте работы: во многих сферах прежний губернатор довел ситуацию в регионе до чрезвычайной. В первую очередь это, конечно, касается устранения последствий катастрофического наводнения, сразу две волны которого обрушились на область этим летом.

Профессиональные навыки, полученные Игорем Кобзевым во время службы в МЧС, наверняка пригодятся ему и на новом месте работы: во многих сферах прежний губернатор довел ситуацию в регионе до чрезвычайной. В первую очередь это, конечно, касается устранения последствий катастрофического наводнения, сразу две волны которого обрушились на область этим летом. До многих местных жителей, которые в результате удара стихии потеряли все, помощь так и не дошла.В тот момент, когда пришла новость об отставке губернатора Левченко, в главном здании региона уже никого не было. Рабочий день завершился. А сам губернатор, по некоторой информации, находился с рабочей поездкой в Москве. На посту охраны в администрации пожимают плечами и советуют звонить самому губернатору.В регионе давно поговаривали, что губернатор может сложить полномочия. "Ничего страшного не произошло. Это ожидаемое событие", — говорит журналист Галина Солонина.Губернатор Левченко возглавил регион в 2015 году. Последнее время его имя в основном было связано с чередой скандалов. Последний — Приангарье оказалось не готово к зиме."Поручение президента РФ о подготовке к отопительному сезону не выполняется. Произошел срыв помощи пострадавшим от паводка", — подчеркивает сопредседатель регионального штаба ОНФ в Иркутской области Сергей Апанович.Как оказалось, большая часть федеральных средств на помощь пострадавшим от паводка оказалась разворована на местах. Положенные по закону компенсации местные чиновники стали выдать лишь после жесткой критики из федерального центра. До этого людей региональная власть словно не слышала.Еще одна скандальная история была связана с сыном губернатора — депутатом и предпринимателем Андреем Левченко. В СМИ активно тиражировалась информация о том, что его якобы вызывали для беседы в прокуратуру в связи с махинациями в компании "Звезда", занимающейся ремонтом лифтов. Ее деятельность многие связывали с именем Левченко-младшего.Сам он за несколько часов до отставки губернатора подтвердил в эксклюзивном интервью, что беседа с прокуратурой действительно была. "Меня попросили дать письменное объяснение. Я это сделал", — сказал он.В декабре прошлого года губернатор оказался героем жуткой истории, которую он тоже отрицал. В Сеть попали фотографии, на которых улыбающийся Сергей Левченко и расстрелянный медведь. Позже глава сообщил, что охота была, но медведь, дескать, оказался шатуном — не ушел в спячку, потому и получил пулю. Всячески отрицал Левченко и другую историю с якобы незадекларированной недвижимостью. Губернатор предоставил неполную информацию, скрыв два участка с домиком.Трехэтажный особняк губернатора Сергея Левченко находится в пригороде Иркутска. Рядом озеро Байкал. Территория, однако, непотопляемая и считается экологически чистой. Дом расположен сразу на двух участках. Наличие этого объекта недвижимости глава региона тщательно скрывал и ничего не указывал в декларации.Серьезно ударила по рейтингу Сергея Левченко и проблема черных лесорубов. Накануне о ней говорили и на совете при президенте по развитию гражданского общества и правам человека. Выяснилось, что в регионе существует очень серьезная система коррупции на низовом звене. Абонемент на вывоз любого количества незаконно вырубленной древесины якобы стоит 500 тысяч в месяц. Не исключено, что лесные пожары этого лета — тоже попытка преступников скрыть улики. Это хороший способ скрыть незаконные вырубки.Сами иркутяне в последнее время активно говорили о разгильдяйстве в регионе, в том числе и среди муниципальных чиновников. Теперь после отставки Левченко регион ждут выборы нового губернатора.