Доктор исторических наук, политолог Валерий Соловей поделился своим мнением о том, как президенту Белоруссии Александру Лукашенко спасти страну от грядущей интеграции с Россией. Эксперт уверен, что при бездействии главы государства слияние с соседом неизбежно.

Доктор исторических наук, политолог Валерий Соловей поделился своим мнением о том, как президенту Белоруссии спасти страну от грядущей интеграции с Россией. Эксперт уверен, что при бездействии главы государства слияние с соседом неизбежно.Соловей пояснил, что Лукашенко недоволен той платой, которую Кремль предлагает ему за фактическое поглощение, – должностью главы союзного парламента в Союзном государстве России и Белоруссии. По словам специалиста, российские власти держат его на поводке, не давая вести самостоятельную политику.В интервью радиостанции "Эхо Москвы" политолог посоветовал президенту публично признать ошибки и покаяться или совершить шаг в сторону от России. Перед этим, по мнению историка, следует выступить перед своим народом и объяснить происходящее, а затем попросить помощи у стран Запада.Эксперт добавил, что российские власти настаивают на интеграции, преследуя цель возродить величие . В лучшем случае – объединить принадлежавшие ему территории, по крайней мере – добиться того же уровня влияния в мире.