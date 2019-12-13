Главным итогом переговоров лидеров стран нормандской четверки в Париже должно было стать согласие украинской стороны выполнить взятые на себя по минским соглашениям обязательства. Однако украинские политики приложили максимум своих усилий для того, чтобы сорвать этот процесс, намекая на возможность очередного вторжения в Донбасс.

Главным итогом переговоров лидеров стран нормандской четверки в Париже должно было стать согласие украинской стороны выполнить взятые на себя по минским соглашениям обязательства. Однако украинские политики приложили максимум своих усилий для того, чтобы сорвать этот процесс, намекая на возможность очередного вторжения в Донбасс.По международной репутации Владимира Зеленского был нанесен серьезнейший удар. Действия и заявления украинских политиков показали, что президент не в силах заставить их исполнять собственную волю.В частности, глава МВД Украины Арсен Аваков вместо обещаний выполнить минские соглашения намекнул на очередную военную операцию в Донбассе. Он заметил, что "всем не нравится" формула Штайнмайера, а лично для него самым спорным является пункт про народную милицию.Вместо представителей Донбасса, считает он, регион должны контролировать силовики под руководством Киева. "Мы готовы, как только дипломатами будет заключено адекватное соглашение, своими полицейскими силами зайти и обеспечить порядок", – цитирует "" Авакова.Подобные условия министр назвал поисками компромисса. Однако во время переговоров в Париже в нормандском формате стороны согласились, что минские соглашения не подлежат дальнейшим изменениям и должны выполняться в соответствии со своим духом и буквой.Попытка же ввести на территорию Донецкой и Луганской народных республик вооруженных украинских силовиков, естественно, будет расцениваться как акт агрессии. При этом для них это может закончиться бойней, о чем свидетельствуют прошлые попытки Киева."Так ведь уже несколько раз пробовали "зайти" после этого и появились Минск-1 и Минск-2", – на своей странице в "Телеграм" напомнил ведущий Владимир Соловьев. Действительно, минские соглашения были заключены и дополнены в тот момент, когда большое количество украинских силовиков попали в окружение после попытки "опрокинуть" оборону ополченцев. От тотального уничтожения их спасло то, что власти ДНР и ЛНР были нацелены на переговоры, чтобы мирным путем отстоять свои интересы.