На этапе Кубка мира по конькобежному спорту, который проходит в японском Нагано, россиянка Ангелина Голикова показала второй результат дня на дистанции 500 метров. Ее время составило 37,497 секунды.

На этапе Кубка мира по конькобежному спорту, который проходит в японском Нагано, россиянка Ангелина Голикова показала второй результат дня на дистанции 500 метров. Ее время составило 37,497 секунды.Победу в забеге одержала представительница Японии Нао Кодайра. Она преодолела дистанцию за 37,496 секунды. В тройке лучших также оказалась Ванесса Херцог из Австрии (+0,15 секунды).Российские конькобежки Дарья Качанова, Ольга Фаткулина и Ирина Кузнецова заняли соответственно четвертое, пятое и 16-е места.