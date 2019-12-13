Девелопер Кортрос в партнерстве с Capital Group приступил к реализации своего самого крупного проекта в Москве. На Ленинградском шоссе возле Северного речного порта планируется постройка комплекса общей площадью 837,4 тысячи квадратных метров.

Девелопер "Кортрос" в партнерстве с Capital Group приступил к реализации своего самого крупного проекта в Москве. На Ленинградском шоссе возле Северного речного порта планируется постройка комплекса общей площадью 837,4 тысячи квадратных метров.Проектзастройки территории на Ленинградском шоссе, 57–63 на севере Москвыпредполагает строительство на участке в 19,8 гектара 537,6 тысячи квадратныхметров жилых площадей и 300 тысяч квадратных метров нежилых, передает "". В частности, планируется постройка офисов(274,5 тысячи квадратных метров), детского сада на 450 мест и школы на тысячумест. Кроме того, инвестор должен будет модернизировать территорию Северного речногопорта и благоустроить набережную.Эксперты оценивали стоимость участка,приобретенного КГ "КОРТРОС" и Capital Group для реализациисовместного проекта, в сумму от восьми до десяти миллиардов рублей. Ониуказывали отличное расположение будущего жилого комплекса. Среди плюсов можноотметить расположение на первой линии у берега, а также пешую доступность отметро. Также специалисты подчеркивают, что несмотря на удаленность участка отцентра города, он позволяет реализовать проект бизнес-класса.1 Июл 2017 в 1:05 PDTПрезидентГК "КОРТРОС" Вениамин Голубицкий назвал будущий жилой комплексзнаковым для столицы проектом как по объему, так и по своим архитектурнымрешениям. Он добавил, что это будет крупнейший проект девелопера в Москве.Сейчас у компании в столице насчитывается порядка миллиона квадратных метров.Для освоения территории ГК "КОРТРОС" и Capital Groupсоздадут совместное предприятие, передает .Распределение долей в проекте составляет 60% и 40% соответственно. Общий объеминвестиций, тем временем, оценивается в 70 миллиардов рублей.Отмечается,что для ГК "КОРТРОС" и Capital Group это не первый опыт совместнойработы. В 2018 году они приступили к строительству жилого комплекса ILOVE наулице Бочкова на севере Москвы. Это пять жилых корпусов с благоустроеннойзеленой территорией в шаговой доступности от станции метро Алексеевская.21 Окт 2019 в 10:30 PDTПроектГК "КОРТРОС" ILOVE стал обладателем Grand Prix ежегодной премии вобласти жилой городской недвижимости Urban Awards. Сама награда была созданадля того, чтобы не просто определять лучшие образцы жилой городскойнедвижимости в России, но и помогать распространять передовой опыт вдевелопменте, а также повышать качество инфраструктуры и городской среды.Компаниявходит в двадцатку самых надежных девелоперов России по версии Forbes. ГК"КОРТРОС" с полным основанием регулярно оказывается на верхнихстрочках рейтингов застройщиков Московского региона, Пермского края иСвердловской области. В целом география ее деятельности включает восемьрегионов по всей стране.Общийобъем построенных метров недвижимости составляет 2,7 миллиона квадратныхметров. Будущие проекты ГК "КОРТРОС" достигают цифр в 9,2 миллионаквадратных метров. При этом руководство компании следит за высочайшим качествомсвоих проектов. "Наши стандарты строительства часто выше ожиданийпотребителей. И это предмет для гордости", – подчеркнул генеральныйдиректор ГК "КОРТРОС" Станислав Киселев.