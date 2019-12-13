Девелопер Кортрос в партнерстве с Capital Group приступил к реализации своего самого крупного проекта в Москве. На Ленинградском шоссе возле Северного речного порта планируется постройка комплекса общей площадью 837,4 тысячи квадратных метров.
Девелопер "Кортрос" в партнерстве с Capital Group приступил к реализации своего самого крупного проекта в Москве. На Ленинградском шоссе возле Северного речного порта планируется постройка комплекса общей площадью 837,4 тысячи квадратных метров.
Проект
застройки территории на Ленинградском шоссе, 57–63 на севере Москвы
предполагает строительство на участке в 19,8 гектара 537,6 тысячи квадратных
метров жилых площадей и 300 тысяч квадратных метров нежилых, передает "". В частности, планируется постройка офисов
(274,5 тысячи квадратных метров), детского сада на 450 мест и школы на тысячу
мест. Кроме того, инвестор должен будет модернизировать территорию Северного речного
порта и благоустроить набережную.
Эксперты оценивали стоимость участка,
приобретенного КГ "КОРТРОС" и Capital Group для реализации
совместного проекта, в сумму от восьми до десяти миллиардов рублей. Они
указывали отличное расположение будущего жилого комплекса. Среди плюсов можно
отметить расположение на первой линии у берега, а также пешую доступность от
метро. Также специалисты подчеркивают, что несмотря на удаленность участка от
центра города, он позволяет реализовать проект бизнес-класса.
1 Июл 2017 в 1:05 PDT
Президент
ГК "КОРТРОС" Вениамин Голубицкий назвал будущий жилой комплекс
знаковым для столицы проектом как по объему, так и по своим архитектурным
решениям. Он добавил, что это будет крупнейший проект девелопера в Москве.
Сейчас у компании в столице насчитывается порядка миллиона квадратных метров.
Для освоения территории ГК "КОРТРОС" и Capital Group
создадут совместное предприятие, передает .Распределение долей в проекте составляет 60% и 40% соответственно. Общий объем
инвестиций, тем временем, оценивается в 70 миллиардов рублей.
Отмечается,
что для ГК "КОРТРОС" и Capital Group это не первый опыт совместной
работы. В 2018 году они приступили к строительству жилого комплекса ILOVE на
улице Бочкова на севере Москвы. Это пять жилых корпусов с благоустроенной
зеленой территорией в шаговой доступности от станции метро Алексеевская.
21 Окт 2019 в 10:30 PDT
Проект
ГК "КОРТРОС" ILOVE стал обладателем Grand Prix ежегодной премии в
области жилой городской недвижимости Urban Awards. Сама награда была создана
для того, чтобы не просто определять лучшие образцы жилой городской
недвижимости в России, но и помогать распространять передовой опыт в
девелопменте, а также повышать качество инфраструктуры и городской среды.
Компания
входит в двадцатку самых надежных девелоперов России по версии Forbes. ГК
"КОРТРОС" с полным основанием регулярно оказывается на верхних
строчках рейтингов застройщиков Московского региона, Пермского края и
Свердловской области. В целом география ее деятельности включает восемь
регионов по всей стране.
Общий
объем построенных метров недвижимости составляет 2,7 миллиона квадратных
метров. Будущие проекты ГК "КОРТРОС" достигают цифр в 9,2 миллиона
квадратных метров. При этом руководство компании следит за высочайшим качеством
своих проектов. "Наши стандарты строительства часто выше ожиданий
потребителей. И это предмет для гордости", – подчеркнул генеральный
директор ГК "КОРТРОС" Станислав Киселев.