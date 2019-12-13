В Мадриде прошел матч шестого тура Лиги Европы в группе С между местным Хетафе и Краснодаром. Хозяева победили 3:0. Это означает, что последний из российских клубов потерял шансы на выход в весеннюю стадию еврокубков.

В Мадриде прошел матч шестого тура Лиги Европы в группе С между местным "Хетафе" и "Краснодаром". Хозяева победили 3:0. Это означает, что последний из российских клубов потерял шансы на выход в весеннюю стадию еврокубков."Краснодару" для выхода в 1/16 финала нужно было побеждать с любым счетом. Но эта задача оказалась непосильной для российского клуба. И если после первого тайма, завершившегося со счетом 0:0, шансы на успех сохранялись, то во втором тайме в ворота Станислава Крицюка влетело три мяча.На 76 минуте защитник "синих" Леандро Кабрера после розыгрыша углового забил первый мяч. Через две минуты ветеран Хайме Мата забил второй мяч. На 86 минуте цели достиг дальний улар вышедшего на замену Кенеди."Хетафе" выиграл 3:0 и вышел на первое место с 12 очкам. У "Краснодара" осталось 9 очков и выше третьего место он не поднимется. Таким образом, последний из российских клубов потерял шансы на продолжение борьбы в весенней стадии еврокубков. Впервые с 2002 года ни один из наших клубов не пробился в европейскую весну.