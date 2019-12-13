Английский Ливерпуль пришел к соглашению с австрийским футбольным клубом РБ Зальцбург о приобретении 24-летнего полузащитника Такуми Минамино. Игрок сборной Японии обойдется мерсисайдцам в 8,5 миллиона евро.

Английский "Ливерпуль" пришел к соглашению с австрийским футбольным клубом "РБ Зальцбург" о приобретении 24-летнего полузащитника Такуми Минамино. Игрок сборной Японии обойдется мерсисайдцам в 8,5 миллиона евро.Минамино может присоединиться к своему новому клубу уже в ближайшее трансферное окно, которое откроется первого января 2020 года. Журналист Bleacher Report Football Сэм Тай выделил сильные качества японца: "Он быстро думает и принимает ключевые решения в штрафной. У него трудно отнять мяч, он отлично видит, куда пасовать, и усерден в прессинге".Напомним, что "Ливерпуль" выступал с "РБ Зальцбург" в одной группе Лиги чемпионов. Именно после ответной встречи команд 10 декабря в "Ливерпуле" приняли окончательное решение о покупке Минамино. Японец настолько убедил представителей "красных" в своем классе.В чемпионате Австрии полузащитник атакующего плана сыграл 15 матчей, в которых забил пять голов и еще пять раз выступал в роли ассистента.