Накануне СМИ сообщили о том, что дочь Любови Толкалиной вышла замуж за своего возлюбленного. Журналисты поспешили взять комментарий у актрисы.

Накануне СМИ сообщили о том, что дочь Любови Толкалиной вышла замуж за своего возлюбленного. Журналисты поспешили взять комментарий у актрисы.В начале октября поклонники Любови Толкалиной узнали радостную новость: ее наследница Мария выходит замуж за своего возлюбленного Никиту. Однако точную дату торжества пара отказалась назвать.С тех пор поклонники не перестают гадать, когда состоится бракосочетание. Накануне артистка ответила на важный вопрос. Любовь Толкалина заявила, что ее дочь уже узаконила отношения с любимым мужчиной.Журналисты связались со звездой, чтобы узнать все подробности. Однако выяснилось, что информация о свадьбе оказалась ложной. "Нет, опять врут", – коротко отметила актриса в разговоре с изданием "".Материал дополняется.