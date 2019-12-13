Накануне СМИ сообщили о том, что дочь Любови Толкалиной вышла замуж за своего возлюбленного. Журналисты поспешили взять комментарий у актрисы.
Накануне СМИ сообщили о том, что дочь Любови Толкалиной вышла замуж за своего возлюбленного. Журналисты поспешили взять комментарий у актрисы.
В начале октября поклонники Любови Толкалиной узнали радостную новость: ее наследница Мария выходит замуж за своего возлюбленного Никиту. Однако точную дату торжества пара отказалась назвать.
С тех пор поклонники не перестают гадать, когда состоится бракосочетание. Накануне артистка ответила на важный вопрос. Любовь Толкалина заявила, что ее дочь уже узаконила отношения с любимым мужчиной.
Журналисты связались со звездой, чтобы узнать все подробности. Однако выяснилось, что информация о свадьбе оказалась ложной. "Нет, опять врут", – коротко отметила актриса в разговоре с изданием "".
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