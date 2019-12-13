В середине мая Нино Нинидзе и Кирилл Плетнев объявили о разводе. Однако недавно бывшие супруги вновь появились вместе на публике.

В середине мая Нино Нинидзе и Кирилл Плетнев объявили о разводе. Однако недавно бывшие супруги вновь появились вместе на публике.В пятницу, 13 декабря, сыну Кирилла Плетнева и Нино Нинидзе исполнилось четыре года. Ради дня рождения наследника звездные родители решили на время воссоединиться. Они организовали праздничную вечеринку в одном из столичных кафе.На мероприятии также присутствовали двое сыновей Кирилла Плетнева от предыдущих браков – 12-летний Георгий и 8-летний Федор. После банкета семья побывала на шоу с дельфинами и косатками, передает "".По словам очевидцев, бывшие супруги дружелюбно беседовали во время праздника и выглядели счастливыми. Многие заподозрили, что Кирилл Плетнев и воссоединились. Знаменитости пока никак не прокомментировали эти слухи.11 Дек 2019 в 11:51 PSTРанее возлюбленная Максима Виторгана порадовала подписчиков откровенным снимком. На черно-белой фотографии Нино Нинидзе запечатлена полуобнаженной. "Очень красивая", "Вы прекрасны", – написали восхищенные пользователи.