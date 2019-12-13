Известная певица и актриса Евгения Малахова решила расставить все точки над i в сплетнях, вокруг ее развода с мужем. Девушка решилась на откровенное интервью.

Известная певица и актриса Евгения Малахова решила расставить все точки над i в сплетнях, вокруг ее развода с мужем. Девушка решилась на откровенное интервью.Артистка известна по работе в группеReflex. Она была замужем за кинорежиссером Ренатом Давлетьяровым. Пара прожила шесть лет в счастливом браке, однако не так давно распалась. Некоторые предполагали, что это произошло из-за возраста влюбленных, ведь Давлетьяров был старше своей избранницы аж на 27 лет."Мы поженились буквально через полгода после знакомства. Когда приходитлюбовь, то все остальное уходит на второй план. А любовь, она бываетразная. Главное – ее обрести. Несчастны те люди, которые не испытываютлюбовь", – вспоминает звезда отечественного шоу-бизнеса.Малахова заметила, что несмотря на множественные сплетни вокруг распада семьи, все обошлось без скандала. На самом деле, будучи взрослыми людьми, медийные персоны решили разойтись полюбовно, без дележки наследства и всякой грязи."Конечно, мы пытались сохранить семью. Семья – это самое главное. Людисходятся, расходятся – это нормально. Это не было только моим решениемрасстаться. Это наше общее взрослое решение. Сейчас у нас прекрасныеотношения. Я всегда буду считать Рената близким человеком. Я сегоднятакая в том числе и благодаря тому, что он был рядом со мной. В этом иесть жизнь. Никакое имущество мы не делим, как говорят. У нас нет детей,поэтому и делить нечего", – передает слова артистки издание .12 Дек 2019 в 10:03 PST