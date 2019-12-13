Маршал Хафтар – командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) – объявил о начале решающего штурма и двинулся в сторону Триполи, чтобы освободить его.

Маршал Хафтар – командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) – объявил о начале решающего штурма и двинулся в сторону Триполи, "чтобы освободить его". Столица Ливии в настоящее время контролируется правительством национального согласия, напоминает РИА Новости.Штурмовые отряды ЛНА уже находятся в окрестностях Триполи. Они уже взяли под контроль полицейское училище районе Салах эд-Дин к югу от столицы. Маршал Хафтар призвал тех, кто воюет против его армии, оставаться в своих домах. В обмен он гарантирует безопасность.Правительство национального согласия, в свою очередь, заявляет, что обстановка в Триполи в настоящее время находится под контролем.В Ливии наступило двоевластие после свержения и убийства ее бывшего лидера Муаммара Каддафи в 2011 году. Правительство в Триполи имеет поддержку ООН и Евросоюза. На востоке страны заседает парламент, избранный народом. Он сотрудничает с ЛНА, возглавляемой Халифой Хафтаром. Попытки армии Хафтара захватить Триполи предпринимаются с апреля 2019 года.