Полтора года назад актриса Марина Зудина похоронила своего 82-летнего супруга – художественного руководителя МХТ им. Чехова и Табакерки Олега Табакова. Вдова до сих пор глубоко переживает эту трагедию.

Полтора года назад актриса Марина Зудина похоронила своего 82-летнего супруга – художественного руководителя МХТ им. Чехова и "Табакерки"Олега Табакова. Вдова до сих пор глубоко переживает эту трагедию.Накануне в Сети появились слухи о новом романе светской львицы. Ее подозревают в отношениях с коллегой по театру Андреем Смоляковым.Сама Марина эту новость оставила без комментариев. Впрочем, и ее поклонники не верят в этот абсурд. Ведь все знаю, как сильно вдова любила мужа.Причиной возникновения сплетен стало известие о том, что Зудина восхищается актером. Но она никогда не скрывала, что Андрей вызывает у нее уважение как профессионал, не более того.По словам Марины, она научилась жить со своей связанной с потерей возлюбленного болью. Первое время она тяжело переживала его смерть, но сейчас она уже привыкла к этому чувству. Актриса признается, что справиться с этим ей помогли их общие с Табаковым дети.Зудина подарила супругу двух чудесных наследников – Павла и Машу. Юноше уже 24 года, а его сестре пока только 13. Оба пошли по стопам родителей, выбрав актерскую профессию. И если Павел уже делает определенные успехи, то Маша пока только начинает сложный путь.