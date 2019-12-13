Департамент здравоохранения Москвы выпустил официальное сообщение по факту смерти журналиста Виноградова. На сайте ведомства сообщается, что начата служебная проверка, которая установит все обстоятельства трагедии. Однако уже есть предварительные данные.

Департамент здравоохранения Москвы выпустил официальное сообщение по факту смерти журналиста Виноградова. На сайте ведомства сообщается, что начата служебная проверка, которая установит все обстоятельства трагедии. Однако уже есть предварительные данные.Так, несколько дней назад журналист газеты "Вечерняя Москва" Михаил Виноградов был прооперирован из-за воспаления мягких тканей на месте множественных инъекций, которые выполнял сам. Какие вещества вводил себе пациент, неизвестно.9 декабря мужчина вызвал скорую помощь. Вызов задокуменирован, подтверждают в Мосгорздраве. Бригада была на месте через 12 минут. Фельдшеры провели осмотр, кровотечения на момент прибытия бригады не было. Это зафиксировано в документации. Фельдшеры наложили на область раны асептическую повязку и дали рекомендации приложить к ней что-то холодное – такие рекомендации являются нормой. Бригада нашла состояние пациента удовлетворительным и порекомендовала Виноградову обратиться к хирургу.На следующий день Виноградов самостоятельно обратился к хирургу, сообщает Мосгорздрав. Врач не обнаружил признаков кровотечения, однако в связи с наличием раневого процесса рекомендовал обратиться в больницу и выдал направление на госпитализацию. 10 декабря в 17:41 в системе аудиозаписи скорой был зафиксирован звонок из поликлиники для получения места в больнице (для самостоятельной госпитализации). Но Виноградов в больницу не прибыл.11 декабря в 13:51 на пульт скорой помощи поступил повторный вызов от Виноградова. В 14.10 бригада прибыла на место. Пациент был госпитализирован в связи с нагноением в области послеоперационной раны. На момент транспортировки кровотечения не было, но в приемном покое состояние Виноградова резко ухудшилось. Предварительная причина – разрыв бедренной артерии.Вечером 11 декабря журналист, несмотря на проводимые хирургические и реанимационные мероприятия, скончался в результате массивного кровотечения."Точная причина смерти будет установлена только по результатам проведения вскрытия и выполнения специализированных тестов", — сообщают в Мосгорздраве.Ранее сообщалось, что 42-летний журналист 10 декабря написал в своем Facebook о кровотечении и вызове скорой. Он сообщил, что до этого надеялся закрыть больничный после выписки из госпиталя, но вечером у него открылось сильное кровотечение. По словам пациента, фельдшеры объяснили, что у него лопнул крупный сосуд, и посоветовали приложить к повязке мороженую курицу. Виноградов в конце поста написал, что ему страшно и тоскливо, и что он не понимает причины кровотечения.