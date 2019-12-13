Переговоры лидеров стран нормандской четверки в Париже 9 декабря стали отличным поводом для украинской оппозиции раскритиковать Владимира Зеленского. Его обвинили в том, что тот якобы был слишком вежлив во время встречи с Владимиром Путиным. Сам бывший шоумен подчеркнул, что не будет избегать поддерживать близкие отношения с президентом России.

Переговоры лидеров стран нормандской четверки в Париже 9 декабря стали отличным поводом для украинской оппозиции раскритиковать Владимира Зеленского. Его обвинили в том, что тот якобы был слишком вежлив во время встречи с Владимиром Путиным. Сам бывший шоумен подчеркнул, что не будет избегать поддерживать близкие отношения с президентом России.Больше, чем вопрос о сроках мирного урегулирования кризиса в Донбассе некоторых украинцев интересует, жал ли Владимир Зеленский руку Владимиру Путину. На этот животрепещущий вопрос он ответил в эфире ток-шоу "Право на владу (Право на власть. – Прим. ред.)".Владимир Зеленский подтвердил, что не просто пожал руку Владимиру Путину, но и готов сделать это еще много раз. "Я скажу вам откровенно, если завтра нам вернут нашу землю, наш временно оккупированной Донбасс, то я могу еще десять раз пожать руку. А если нам вернут наш Крым, а его обязательно когда-то вернут, можно и сто раз", – цитирует издание "Обозреватель" украинского лидера.Материал дополняется.