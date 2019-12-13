Житель Глазго устроил взрыв в своей квартире после того, как его девушка объявила о разрыве отношений.

Подруга сообщила молодому человеку, что уходит от него, после чего тот повредил газовую трубу и устроил взрыв. Более 20 человек были эвакуированы, сам юноша сильно обгорел и попал в больницу. Также пострадал один из соседей.Девушка позже рассказала, что в момент взрыва находилась вместе с бойфрендом и тот, по ее словам, решил не отпускать ее и умереть вместе. Девушка не пострадала и сумела потушить огонь до прибытия аварийных бригад.Молодого человека арестовали. В суде он заявил, что подругу убивать не планировал, а хотел лишь покончить с собой, сообщает "Рамблер".