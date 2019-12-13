Окончательный подсчет голосов на парламентских выборах в Великобритании еще не готов. Но, по предварительным данным, консерваторы гарантировали себе победу. Они уже завоевали абсолютное большинство в Палате общин - 343 из 650 мест. По итогам опросов на выходе с избирательных участков Консервативная партия Великобритании может получить до 368 мест в нижней палате парламента.

Окончательный подсчет голосов на парламентских выборах в Великобритании еще не готов. Но, по предварительным данным, консерваторы гарантировали себе победу. Они уже завоевали абсолютное большинство в Палате общин — 343 из 650 мест. По итогам опросов на выходе с избирательных участков Консервативная партия Великобритании может получить до 368 мест в нижней палате парламента.Извечные конкуренты консерваторов — лейбористы — получают 201 место, сообщает "Интерфакс".Премьер Британии Борис Джонсон уже переизбран в парламент. Он заявил, что голосование дало его правительству мощный мандат не только для того, чтобы завершить Brexit, но и объединить Соединенное Королевство, продвинуть его вперед. Джонсон назвал выборы историческими. Он считает, что новый состав правительства позволит консерваторам изменить страну к лучшему и раскрыть потенциал всего народа.Борис Джонсон намерен уже на следующей неделе добиться голосования его проекта соглашения о выходе Лондона из Евросоюза в парламенте. Если британские народные избранники проголосуют за это к Рождеству, то 31 января Великобритания покинет ЕС. В этом случае необходимости продлевать переходный период после конца 2020 года не будет. Британский фунт на этих новостях укрепляется.